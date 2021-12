Striscia la notizia, il camionista senza mani. Video sconvolgente: una bomba a mano sulle strade italiane

29 dicembre 2021 a

Una bomba a mano sulle strade italiane. Max Laudadio, storico inviato di Striscia la notizia, stila la (pessima) classifica dei camionisti più indisciplinati alla guida di questo 2021. Ce n'è per tutti i gusti, ma ovviamente si fa per dire: scorrono le immagini delle telecamere del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci e scorrono anche i brividi lungo la schiena di chi, in questi ultimi 12 mesi, ha incrociato le proprie ruote con questi "bestioni" dell'asfalto. Servirebbe la massima cautela per condurli, ma gli autisti beccati da Striscia si concedono alcune sconcertanti distrazioni.

C'è chi scrive messaggini sullo smartphone alla guida, chi direttamente si porta il telefonino all'orecchio per parlare, magari, con il capo, qualche amico o la famiglia lontana. "Roba da ritiro immediato della patente", ricorda Laudadio terrorizzato come, immaginiamo, qualsiasi telespettatore stia assistendo alle scene. Poi si passa a chi, per ammazzare il tempo dei viaggi, si diletta nella lettura con il tablet comodamente appoggiato sul volante. Altri, per risparmiare sulla pausa pranzo in autogrill arrivare a destinazione con qualche mezz'ora di anticipo, decide di mangiarsi un panino seduto al posto di guida.





I peggiori camionisti d'Italia: guarda il video di Striscia la notizia



Ma l'Oscar del peggiore camionista, sottolinea l'inviato di Striscia, va per forza di cose a un uomo colto in flagrante: panino in una mano, barretta nell'altra. "E come fa a guidare?", si chiede Laudadio. Una domanda che si porranno tutti, la prossima volta che incroceranno un tir che procede a zig zag su una statale o in autostrada.

