Meteo, nebbia e inquinamento alle stelle: per chi sarà il Capodanno peggiore

Negli ultimi giorni si è parlato molto del super anticiclone che caratterizzerà il Capodanno con temperature anomale, più alte di quello che ci si aspetta dato il periodo invernale. Nelle ultime ore gli effetti dell’aria calda nord africana già si avverte su Francia e Spagna e presto arriverà anche in Italia, dove è prevista per qualche giorno assenza di piogge e neve e temperature molto più miti, specialmente in montagna, dove lo zero termico supererà abbondantemente i tremila metri.

Non bisogna però cadere nell’errore di pensare che l’anticiclone durante l’inverno sia sinonimo di bel tempo. A dispetto dell’aumento delle temperature, secondo le previsioni degli esperti di 3B Meteo, “le aree di pianura del Nord e in parte anche le valli del Centro saranno dominate dalle foschie e anche le nebbie, inizialmente più al mattino ma nel corso dei giorni soprattutto tra 1-2 gennaio anche durante le ore centrali e non solo al Nord ma anche al Centro, in parziale sollevamento diurno. Nubi basse saranno altresì presenti sulle coste tirreniche, dalla Liguria alla Calabria, nonché su ovest Sicilia e Salento”.

Inoltre l’inquinamento rischia di salire alle stelle: “La qualità dell'aria tenderà a peggiorare con l'alta pressione. Aumenterà infatti la concentrazione degli inquinanti in particolare in Val padana e nei grandi centri urbani”.

