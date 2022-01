Roma, ricoverato in ospedale "in stato d'agitazione": brutalizza a morsi l'infermiera, "scheggia impazzita"

01 gennaio 2022 a

Follia all’ospedale San Giovanni di Roma: un uomo – trasportato al pronto soccorso in stato di agitazione – ha staccato a morsi il dito di un’infermiera che stava cercando di aiutarlo. Il paziente, un romano di 55 anni, ha dato in escandescenza, iniziando a insultare e aggredire il personale medico. La sua furia si è abbattuta soprattutto su chi ha cercato di assisterlo e calmarlo.

A un certo punto il 55enne è diventato così aggressivo che ha usato la sua rabbia e la sua frustrazione per staccare a morsi la falange di una infermiera. Il fatto risale allo scorso mercoledì pomeriggio. Tutto è avvenuto in pochissimi istanti e la tensione alla fine ha reso necessario l'intervento degli agenti di polizia, che – come riporta il Messaggero - hanno allontanato il paziente e riportato la calma nel pronto soccorso.

“All'improvviso me lo sono ritrovato addosso, era una scheggia impazzita. Sono stati i miei colleghi a salvarmi”, ha raccontato l'infermiera ancora sotto choc al quotidiano romano. La donna vittima dell’aggressione, poi, è stata medicata. Nel frattempo Roberto Chierchia, segretario generale Cisl Lazio, fa luce sulla situazione sempre più tesa all’interno degli ospedali: “Chiediamo da tempo di riattivare la sicurezza nei presidi e soprattutto nei pronto soccorso. Siamo esposti, ora più che mai, a continue aggressioni”.

