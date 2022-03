Meteo, clima impazzito: Italia stretta da due cicloni, "configurazione a Omega inclinata". Dove si toccheranno i -8 (al Sud)

16 marzo 2022 a

Il clima impazzito di fine inverno si sta per abbattere sull'Italia. Un ciclone sull'Algeria e un ciclone sull'Ucraina, intervallati dall'anticiclone nordafricano che si erge, storto, sullo Stivale: è una configurazione a Omega inclinata quella che caratterizzerà il meteo nei prossimi giorni, secondo le previsioni di meteo.it; la linea immaginaria che congiunge i due cicloni, infatti, corre da Sud- Ovest verso Nord-Est, come la lettera dell'alfabeto greco: due basse pressioni separate da una piccola zona alto pressoria. Masse d'aria diametralmente opposte si fronteggiano, da una parte quella calda ed umida algerina e dall'altra quella polare sull'Ucraina, e la linea di confine tra le due corre proprio sull'Italia.

Nei prossimi giorni, come è tipico della primavera, variazioni repentine nel tempo, con temperature che andranno dai +22 C di Bolzano ai -8 C a 1500 metri in Calabria, e mancheranno ancora piogge significative a Nord-Ovest. Le due masse d'aria infatti provocheranno delle piogge anche intense tra venerdì e sabato in Sardegna e al Sud. Nel dettaglio, domani a Nord: cielo coperto; al centro: cielo via via coperto ovunque; al sud: poco sole. Venerdì 18 marzo, al nord: cielo in gran parte coperto; al centro: cielo coperto, qualche pioggia in Abruzzo e Sardegna; al Sud: peggioramento dal pomeriggio. Nel weekend aria fredda dai Balcani, via via più soleggiato al Nord e al Centro, maltempo su Isole Maggiori e su alcune regioni del Sud.

