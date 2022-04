Meteo, Pasqua folle: sciabolata scandinava, neve e temperature a 26°, cosa ci aspetta

11 aprile 2022 a

Dopo una settimana caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione africana e dall'influenza seppur marginale di un vortice di bassa pressione mediterraneo, il weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta vedranno la progressiva discesa verso la Penisola di una saccatura di matrice scandinava. Secondo gli esperti di 3bmeteo.it al momento non sembra che queste correnti possano sfondare verso l'area tirrenica per generare vortici in grado di portare diffuso maltempo ma condizioni di instabilità potranno esserci soprattutto in virtù all'afflusso di correnti fredde da nordest e di un possibile minimo sullo Ionio.

La traiettoria della saccatura sembra non particolarmente coinvolgente, tanto da lasciar pensare ad un tempo sostanzialmente discreto per le regioni settentrionali e quelle tirreniche che resterebbero maggiormente protette dal campo di alta pressione a ovest dell'Europa. Ma per il versante adriatico centrale e il Sud la situazione sarebbe diversa e ci potrebbero essere delle locali condizioni di instabilità in un contesto più freddo del normale che rivedrebbe anche il ritorno della neve in Appennino.

Quando? Soprattutto nella giornata di Pasquetta. La giornata di Pasqua invece sembrerebbe meno insidiata da fenomeni ma potrebbe risentire ancora da quel minimo africano che porterebbe dei locali disturbi soprattutto sulla Sicilia. Dunque questo in sostanza il tempo che al momento sembra più probabile, in due righe una Pasqua con nubi sparse e qualche locale disturbo prevalentemente sulla Sicilia e una Pasquetta localmente instabile sul medio basso Adriatico ed al Sud con clima più freddo.

