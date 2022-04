Metropolitana, salta sul lucernario e precipita nella stazione: il video che sconvolge Milano

20 aprile 2022 a

Salta per gioco su una sorta di lucernario e precipita per alcuni metri nella metropolitana di Milano. Tragedia sfiorata per un 12enne. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il ragazzo si sarebbe arrampicato su una struttura alta circa un metro e mezzo con in cima una cupola di plexiglass rinforzato, senza pensare al pericolo che stava correndo. Strutture simili a dei lucernari che però non reggono il peso di un ragazzo. Quando poi ha iniziato a saltarci sopra per gioco, il lucernario ha ceduto e lui è caduto di sotto, nella stazione della linea verde della metro alla fermata di Famagosta.

Il tutto è avvenuto davanti agli occhi increduli dei passeggeri della metro, che lo hanno visto letteralmente precipitare dal soffitto della stazione poco prima delle 21 di ieri, martedì 19 aprile. Tempestivo l'intervento de soccorsi. Ma sul posto, oltre al 188, si sono recati poi anche una Volante della Questura, una pattuglia della Polizia locale e il personale dell'Atm.

Il 12enne alla fine è stato portato in ospedale. Fortunatamente, però, non avrebbe fratture e le sue condizioni non sarebbero gravi. Atm, nel frattempo, sta cercando di capire cosa è successo e ha avviato gli opportuni accertamenti per indagare sul grave incidente. La caduta, comunque, è stata ripresa in un video, poi postato su Telegram.

