A4, la polizia ferma un'auto che viaggia a folle velocità: sconvolgente, chi c'era alla guida

Cose da pazzi. Una storia a cui è davvero difficile credere. Eppure è tutto vero: i verbali della polizia stanno lì a dimostrarlo. Siamo in provincia di Udine, per la precisione sull'autostrada A4, il tratto che va da Latisana a Portogruaro, Venezia. E su quest'autostrada la polizia ha pensato di fermare un'auto dopo un sorpasso un poco azzardato. Bene, alla guida del veicolo c'era un ragazzino di soli 14 anni. E insieme a lui, in auto, anche i genitori.

Considerata la minore età del ragazzino, ai genitori che lo accompagnavano sono stati contestati la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età, l'incauto affidamento del veicolo, con una sanzione amministrativa complessiva di quasi 4mila euro.

Stando a quanto si apprende, a scoprire il 14enne alla guida è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova: sabato 7 maggio si è vista sorpassare dall'auto, che procedeva a una velocità superiore al limite consentito. Dunque la volante ha raggiunto e affiancato l'auto: già in quel momento hanno capito che qualcosa non andava, alla guida c'era un ragazzo dall'aspetto molto giovane, troppo giovane. Dunque lo stop, il controllo dei documenti e la scoperta.

