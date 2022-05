Vaiolo delle scimmie, la profezia di Bassetti: "Cosa ci aspetta nei prossimi giorni"

20 maggio 2022 a

Matteo Bassetti non usa giri di parole. L'infettivologo del San Martino di Genova parla dell'emergenza vaiolo che pian piano sta iniziando a preoccupare gli italiani. Dopo il primo caso registrato in Italia allo Spallanzani di Roma, di fatto è scattata l'allerta. Bassetti di fatto, intervenendo a Un Giorno da Pecora condotto da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani, ha voluto spiegare bene quali sono gli scenari per il nostro Paese nei prossimi giorni: "Dobbiamo essere tutti uniti tra Paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai. Nei prossimi giorni arriveremo a qualche migliaio di caso – ha detto a Rai Radio1 Bassetti — chi non ha fatto la vaccinazione contro il vaiolo non è coperto". Ma non finisce qui. L'infettivologo ha infatti spiegato quali possano essere le vie del contagio e dunque ha dato qualche consiglio per evitare rischi: "Più che il Covid oggi dobbiamo cercare di mettere in sicurezza il vaiolo delle scimmie.

È molto più leggero di quello degli uomini per quanto riguarda i sintomi e si trasmette anche attraverso il respiro ma solo se si sta molto vicini".

Parole che di fatto spiegano bene quale deve essere la prudenza nei contatti per evitare di contrarre il virus. Tra i sintomi più comuni ci sono febbre, spossatezza, ma anche pustole sulla pelle in diverse parti del corpo.

