Vaiolo delle scimmie, "perché lo stanno facendo": voci inquietanti sul complotto sanitario

Non si fa nemmeno in tempo a preoccuparsi per il primo caso italiano di vaiolo delle scimmie che subito sui social spuntano i "negazionisti". I "no vaiolo", per capirsi. O i "no scimmia", se preferite. Insomma, quelli che a questa nuova malattia arrivata nel nostro Paese non ci credono neanche un po'. Perché "non ce la raccontano giusta", "ci vogliono fregare", "pensano di richiuderci in casa" e via discorrendo. Lo schema mentale è un po' sempre il solito: quello che negli ultimi vent' anni è servito a spiegare tutto, dal crollo delle torri gemelle alla pandemia di coronavirus, dalla guerra in Libia a quella in Ucraina. Eppure, nonostante sia tutto piuttosto noioso, ieri sui social queste teorie andavano forte.

Leggiamo un po', allora, quello che si scriveva su Twitter sotto l'hashtag #vaiolodellescimmie: - «Una malattia innocua e nota da quasi cinquant' anni sta per essere trasformata nel nuovo spauracchio della fobocrazia mondiale. Pronti a rinunciare definitivamente agli ultimi diritti fondamentali rimasti?».

- «Aria di allarme! Non temete che stiano per lanciare il vaiolo delle scimmie come prossima psico-info-pandemia dopo il covid ormai spompato?».

- «Questi pericolosi psicopatici vogliono richiuderci in casa con lo spauracchio del nuovo virus (vaiolo delle scimmie o quant' altro partorito dalle loro subdole menti)».

- «Ora partiamo con il vaiolo delle scimmie... avranno già miliardi di dosi di vaccini a mRna stoccate nei magazzini. Bill Gates l'aveva previsto nel 2021.

Come faceva a sapere?»

- «Non fatevi spaventare dal vaiolo delle scimmie. Vogliono tenerci in perenne paura, la gente impaurita è confusa e più facile da manipolare. Restate fermi e ignorate le notizie».

- «La guerra in Ucraina potrebbe finire presto, il covid è un po' spompato... urge un'altra emergenza globale. Attualmente in lizza ci sono gli ufo e il vaiolo delle scimmie...».

- Vaiolo delle scimmie emergenza inaspettata? Sapevate che esiste già un vaccino approvato nel 2019? Indovinate chi c'è dietro? Secondo il fondatore di Microsoft, i governi dovevano affrettarsi a investire miliardi per prepararsi a future pandemie di vaiolo...».

Per fortuna c'è anche chi l'ha presa meno seriamente e, ripensando a quello che è successo all'inizio della pandemia di coronavirus, ha deciso di riderci un po' sopra. E così, sui social, sono comparse cose come "noccioline e vigile attesa", "attenti che arriva il monkeypass", "andrà tutto banane" e "parlateci del babbuino". E qualcuno punzecchia anche la sinistra: «Contro ogni discriminazione dei primati legata al vaiolo, il Pd ha lanciato la campagna "abbraccia una scimmia"» (è nato anche un hashtag: #abbracciaunascimmia). Il riferimento, naturalmente, è all'iniziativa "abbraccia un cinese", genialata dem dell'inizio del 2020 contro il presunto razzismo anti-asiatico dovuto alla pandemia. Perché, anche se oggi nessuno lo ricorda, i primi negazionisti, nel caso del Covid, sono stati proprio i compagni...

