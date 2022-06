Marco Gasparini, morte tragica. La moglie: "Avevo il terrore, gliel'avevo detto", cosa l'ha stroncato

01 giugno 2022 a

Muore in sella a una Kawasaki 800 acquistata solo pochi mesi fa: Marco Gasparini, 51 anni, ha perso la vita in un incidente a Breda di Piave nel trevigiano ieri pomeriggio. A piangerlo sua moglie, Valeria Piovan, che al Gazzettino ha raccontato di aver sempre odiato quel mezzo: "Quella moto io non la volevo: abbiamo litigato per mesi dopo che l'ha comprata. Avevo il terrore ogni volta che la usava perché lui amava la velocità e avevo paura che potesse capitargli qualcosa".

Il 51enne, partito da casa sua, avrebbe percorso poche centinaia di metri salvo poi fare dietrofront perché pare avesse dimenticato qualcosa. Ma è proprio in questo breve tragitto che si è consumata la tragedia: la moto sarebbe andata fuori controllo, facendo finire Gasparini fuori strada. Nello schianto l'uomo sarebbe stato disarcionato e poi sarebbe morto sul colpo. L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 17 a Breda di Piave, in provincia di Treviso, in via Bovon.

La vittima era un impiegato 51enne di Electrolux. L'uomo viveva in via Villa del Bosco, nella frazione di San Bartolomeo, insieme alla moglie Valeria e al figlio Alessio. In ogni caso, non sarebbe ancora del tutto chiara la dinamica della tragedia. A indagare sull'incidente la Polizia locale del corpo intercomunale Postumia Romana.

