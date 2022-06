Spallanzani, spuntano scritte choc sui muri dell'ospedale

24 giugno 2022 a

L'ospedale Spallanzani di Roma ha immediatamente provveduto a cancellare le scritte minacciose e no-vax fatte da alcuni sconosciuti nella notte. La polizia scientifica sta indagando sugli autori del gesto. Sul muro esterno dell'istituto in vernice rosse le scritte: "i vaccini uccidono" e "Propaganda vaccinale è atto criminale". "Vaxate i bambini, siete mostri assassini" e ancora "Vaccino forzato è sterminio legalizzato". Il ministro della Salute Roberto Speranza: "Siamo orgogliosi dei numeri dell’Italia, uno dei paesi con il più alto tasso di vaccinazione in Europa e nel mondo. C’è stato uno studio su Lancet pubblicato proprio in queste ultime ore che solo nel 2021 sono state salvate 20 milioni di vite. Sono minacce quelle di oggi che non devono cambiare il nostro approccio che resterà sempre di fiducia nella scienza".

