Carmine Elia, incidente-choc: morte due ventenni, il regista in condizioni gravissime

La notizia che ha scosso il mondo del cinema e della televisione. Terribile incidente per il regista Carmine Elia, che al momento è ricoverato al Gemelli, in codice rosso (ma non sarebbe in pericolo di vita). L'impatto è avvenuto a Roma ed hanno perso la vita due ragazze. Secondo la prima ricostruzione, lo scontro si è verificato sulla tangenziale est romana.

Sulla Citroën C3 viaggiavano Beatrice Funario e Giorgia Asia Anzuini e su un’Alfa Stelvio c'era il regista 55enne. La Citroën si è cappottata dopo l’impatto. Non c'è stato nulla da fare per le due ragazze, rispettivamente di 21 e 22 anni, che sono state trovate già morte dai soccorritori giunti sul posto. Repubblica ha fatto una ricostruzione dell'incidente: la Stelvio è stata ritrovata nell’altra carreggiata in corsia di sorpasso. Al momento sono al vaglio le cause dello scontro.

Il regista Carmine Elia non è in pericolo di vita. Ha lavorato per Don Matteo, Santa Barbara, La Strada Dritta, La Porta Rossa, Mare Fuori e per la serie ancora inedita Sopravvissuti (ad ottobre su Rai 1). Adesso occorre capire quali siano le cause dell'incidente, avvenuto a notte fonda alla periferia est della Capitale. L'uomo sarebbe molto provato psicologicamente dopo aver appreso la notizia della morte di due ragazze ventenni.

