Meteo, i 3 giorni che rovinano il weekend: perché sarà impossibile fare tutto

14 luglio 2022 a

a

a

Il weekend sarà da dimenticare. Il meteo non promette nulla di buono: i picchi delle temperature renderanno venerdì, sabato e domenica un inferno. Secondo quanto riportano gli esperti di 3bmeteo, già venerdì registreremo punte di 37-38°C sulle aree interne, specie di Toscana, Lazio, poi Umbria, Foggiano, entroterra sardo ma soprattutto sulla Pianura Padana dove si potrebbero addirittura sfiorare localmente i 38-40°C.

Scatta l'ora del "caldo feroce": dove (e quando) sarà impossibile uscire di casa

L'impennata delle temperature è dovuta a fattori molto precisi: "Aria decisamente calda in arrivo in quota, effetto di subsidenza dell'alta pressione, ovvero compressione dell'aria dall'alto verso il basso, aridità dei terreni a causa della siccità con umidità relativa bassa (e quindi favorite temperature più elevate) e localmente anche l'effetto dei venti di caduta alpini e appenninici", spiegano sempre gli esperti di 3bmeteo.

Meteo, la grande paura: ecco cosa accadrà in Italia mercoledì 20 luglio

Previsti 37-38°C se non oltre su città come Torino, Milano, Bologna, Brescia, Mantova, Verona, Ferrara, Piacenza, Parma. Nel prossimo weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne del Centrosud e Sardegna, mentre al Nord si perderà qualche grado, ma il caldo rimarrà comunque ancora intenso. Il caldo intenso sarà anche in montagna con punte di oltre 29-30 gradi fino a 1000 metri. Insomma sarà un weekend di passione da trascorrere lontano dal sole e dall'afa cercando di trovare refrigerio. Se possibile...



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.