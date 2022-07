Campi Bisenzio, incendio devastante: 24 auto incenerite, Italia-inferno

19 luglio 2022 a

Nella giornata di incendi e roghi tra Bolzano e il Carso, brucia anche la Toscana: violenti fiamme si sono sollevate dalle sterpaglie nel comune di Campi Bisenzio, in via Oriana Fallaci alle porte di Firenze, arrivando a minacciare un distributore di carburante, una fabbrica di vernici e un deposito di veicoli.

Nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco, con due squadre e quattro automezzi, l'incendio alimentato dal vento ha coinvolto il piazzale di un rivenditore di auto dove sono andate distrutte 24 vetture, letteralmente incenerite. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere il rogo e salvare altre vetture, riportando la situazione sotto controllo. Sono state inviate squadre anche da Prato per domare l'incendio che si è sviluppato nei pressi della circonvallazione a Lecore.



Caos, come detto, anche nel Nord Est. Bolzano si è ritrovata nella morsa dei roghi, con i boschi in fiamme da giorni. Nelle ultime ore bruciano gli alberi nella zona della passeggiata e del Castel Guncina. Gli incendi, sottolineano i vigili del fuoco, sarebbero stati causati esclusivamente dalla negligenza dell'uomo e da mozziconi di sigaretta buttati ancora accesi nella vegetazione. Brucia anche il Carso, con situazione particolarmente grave nell'area adiacente al casello autostradale del Lisert. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste.

