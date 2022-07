Bussolengo, uccide il marito. La frase choc: "Perché l'ho sposato..."

22 luglio 2022 a

"Ho preso un martello e un coltello e l’ho colpito mentre dormiva": Edlaine Ferreira, 36enne brasiliana, ha confessato di avere ucciso così il marito Francesco Vetrioli, autotrasportatore di 37 anni. E' successo la notte tra martedì e mercoledì, a distanza di poco più di 3 mesi dal loro matrimonio. "Lui mi minacciava sempre dicendomi che se avessi raccontato che mi picchiava nessuno mi avrebbe creduto, e così ha fatto anche ieri, ripetendomi sempre che non ho i documenti", avrebbe raccontato agli investigatori la donna, che si è costituita 10 ore dopo aver assassinato il 37enne nella loro casa a Bussolengo, in provincia di Verona.

Adesso la donna - come riporta il Corriere della Sera - è in stato di fermo in carcere a Montorio. Secondo l'accusa, avrebbe colpito il coniuge "in camera da letto, mentre questi dormiva, con un martello da carpentiere al cranio per 4 volte e poi con un coltello per 18 volte al torace e alla schiena". La 36enne rischia l'ergastolo per via della triplice aggravante contestata dalla Procura: "L’avere commesso il fatto con premeditazione, l’avere agito contro il coniuge e l’avere approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa, avendo colpito la vittima mentre dormiva".

"Ieri sera attorno alle 23 circa ero a casa da sola - ha spiegato Edlaine - allora gli ho telefonato e gli ho chiesto dove fosse e mi ha detto che si stava fermando in banca e poi sarebbe tornato. Quando è rincasato abbiamo iniziato a litigare perché pensavo che poco prima mi avesse mentito". Parlando dei tradimenti del marito, ha raccontato: "Una volta gli ho guardato il telefono, ho visto che scambiava messaggi relativi a prestazioni sessuali con trans e altre donne. In quella circostanza gli ho detto che se era gay poteva lasciarmi stare e andarsene. Lui si è arrabbiato tantissimo, mi ha afferrato la testa e l’ha sbattuta contro il muro". La 36enne, poi, ha spiegato di aver sposato Francesco "per poter regolarizzare la mia posizione nel Paese". Al momento comunque "si trova illegalmente sul territorio dello Stato italiano", come spiegato dalla pm: su di lei pende "l’ordine di espulsione emesso dalla Prefettura di Parma con obbligo di rimpatrio".