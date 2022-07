Meteo, una domenica drammatica: 24 luglio, cosa accadrà tra poche ore

23 luglio 2022 a

Crescono le città da bollino rosso. Nella giornata di domenica 24 luglio, passeranno da 16 a 19 le città italiane che devono fare i conti con il caldo record. Ad aggiungersi alle già rosse ci sono Civitavecchia, Pescara e Venezia. Queste ultime, infatti, stando al bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute potrebbero dire addio all'arancione, dunque allo stato intermedio di allerta.

Non varia invece lo stato, al momento da bollino rosso, di Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Mentre rimangono arancioni Ancona, Cagliari, Catania, Napoli (che oggi ha il bollino giallo), Palermo e Reggio Calabria. L'unica città ad essere ancora gialla è Bari. Con ondate di calore, spiegano gli esperti, si intendono quelle temperature elevate che rimangono tali per diversi giorni consecutivi.

Situazione spesso associata a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione e per questo pericolosa per la popolazione. In ogni caso non mancheranno giorni di pioggia e temporali. Le recenti previsioni del meteorologo Mario Giuliacci, martedì 26 e mercoledì 27 il Nord, le Alpi e la pianura potranno essere attraversati da improvvisi fenomeni temporaleschi. "Non si possono escludere fenomeni estremi", ha avvertito lasciando presagire che non è esclusa la grandine.