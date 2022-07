A4, sciagura in autostrada: 39enne muore incastrata sotto al tir, un'inquietante ipotesi

29 luglio 2022 a

Non ce l'ha fatta la 39enne che la notte scorsa ha perso la vita sull'A4. La donna, che viaggiava in auto con la figlia di 8 anni, è stata vittima di un incidente poco prima del casello autostradale di Montebello, Vicenza. Un incidente stradale, al seguito del quale i di vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il corpo della donna di origine marocchina ma residente in Romania. La sua bimba invece è rimasta illesa.

Secondo la ricostruzione, la vettura della vittima, un a Ford Focus, ha tamponato violentemente un tir fermo in un'area di sosta. L'auto è rimasta schiacciata e incastrata sotto il cassone. Primi ad intervenire sono stati gli addetti di Autostrade in zona per lo sfalcio dell'erba. Sono stati loro a estrarre la piccola salvandole la vita.

Sono ancora in corso le indagini per capire le cause dell’incidente, ma Il Corriere del Veneto ricostruendo la tragedia fa sapere che a causare lo scontro potrebbe essere stato un improvviso e fatale colpo di sonno. La vettura ha infatti deviato seccamente dalla carreggiata finendo nella piazzola dove era fermo il camion. L'uomo a bordo del tir stava riposando e si è svegliato solo al momento dell'impatto.