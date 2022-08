Italia-Svizzera, "il confine si è spostato": cosa sta succedendo

05 agosto 2022 a

Il confine tra Italia e Svizzera è cambiato. Non è uno scherzo. Il cambiamento climatico di questi tempi ha provocato lo spostamento del ghiaccio che avvolge il confine italo-svizzero. Il ritiro dei ghiacciai è un tema molto delicato che dal 2018 sta dando vita ad un'azione diplomatica con la Svizzera. Dopo una serie di controversie, era stato deciso che i confini sulla linea spartiacque fossero mobili. Ma adesso qualcosa è andato storto.

E così il rifugio guide del Cervino, la struttura alberghiera posizionata sul ghiacciaio Theodul si trova per circa 2/3 sul suolo svizzero. E questo ha delle conseguenze non da poco. Il rifugio, che fu costruito su uno sperone roccioso nel 1984, è una struttura turistica molto importante per e si trova in una delle aree sciistiche più grandi e rinomate del mondo. Un accordo sulla sovranità della zona è stato siglato a Firenze nel novembre 2021, ma il suo contenuto sarà reso noto solo una volta approvato dal governo svizzero, che non si esprimerà prima del 2023. L'ufficiale di frontiera svizzero Alain Wicht ha affermato a Repubblica che in passato c'erano stati altri adeguamenti della frontiera. Ma qui c'è una differenza: "Questo è l'unico luogo in cui all'improvviso abbiamo a che fare con un edificio che conferisce un valore economico al terreno".

La questione è dunque anche economica e molto più complessa di quanto possa apparire a una prima lettura. Tra Italia e Svizzera è in corso una trattativa segreta. Bisognerà attendere qualche mese per capire quale sarà il finale di questa storia.