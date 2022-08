Meteo, bufera in arrivo: timori per Ferragosto, cosa svelano i modelli

08 agosto 2022 a

Ancora instabilità al Centro-Sud. L'ansa depressionaria alimentata da fresche correnti porta qualche temporale nelle zone interne. Più soleggiato il tempo atteso al Nord, dove l'anticiclone avrà la meglio. Più nel dettaglio la giornata di martedì 9 agosto si aprirà con un impulso instabile proveniente da nordest che raggiungerà il medio-alto Adriatico e darà luogo a rovesci e temporali sulle Marche, nell'alta Umbria e nella Toscana orientale. Va meglio stando alle previsioni di 3BMeteo al resto d'Italia, dove le condizioni saranno più stabili.

In giornata l'instabilità si riverserà sul Centro-Sud, generando, oltre a temperature in calo, rovesci e temporali sulle zone interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Non sono escluse grandini sulle coste del medio-basso Tirreno, mentre miglioreranno le condizioni su Toscana, Marche e Umbria. Qualche rovescio o temporale anche sulle zone interne della Sardegna orientale e sulla Sicilia centro-settentrionale. Sole invece al Nord.

Sempre poco stabili le previsioni per mercoledì al Centro-Sud e sulla Sicilia. Ma non solo, perché alcuni temporali potranno formarsi e abbattersi sulle Alpi dell'alto Piemonte e della Lombardia. In calo le temperature all'estremo Sud. Non diversa la giornata di giovedì rovesci e temporali colpiranno Campania, Calabria e Sicilia, oltre che sulle zone interne della Sardegna, localmente anche sulle zone alpine. Infine venerdì un nuovo impulso di instabilità proveniente dai Balcani potrebbe raggiungere parte d'Italia determinando la formazione di rovesci e temporali soprattutto al Nord e in prossimità delle zone alpine. Instabilità che nel weekend tenderà a spostarsi verso Sud. Il rischio è che l'Italia si trovi a dover fare i conti col maltempo anche a Ferragosto.