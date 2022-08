Calabria, lo sposo non si presenta: chi manda al suo posto, finisce in disgrazia

23 agosto 2022 a

a

a

Uno sposo non si è presentato al proprio matrimonio mandando l'amante al suo posto. Lo racconta un utente su Tik Tok, scrivendo che il fatto è successo in Calabria. Su questo, però, in molti hanno dei dubbi: tra i commenti c'è chi ha scritto che tanti degli ospiti non sembrano essere italiani e che il luogo non sembra una località italiana. Però nulla si può escludere. Nel filmato si sentono delle urla - anche se non è certo siano legate alla scena in questione - e poi si vedono gli invitati che riprendono quanto sta accadendo.

Il video, intanto, ha già raggiunto quasi 100mila visualizzazioni sulla piattaforma cinese. Tornando al luogo in cui è stato girato, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un Paese del Sudamerica, almeno in base a quanto si può ricostruire dal paesaggio ripreso nel video. Video che, tra l'altro, appare tagliato in più punti.

Gli utenti di Tik Tok, comunque, si sono affrettati a ironizzare sulla vicenda. In molti si sono sbizzarriti nei commenti. Qualcuno per esempio ha scritto: "Per un istante mi era sembrata Wanna Marchi in una delle sue televendite", qualcun altro invece: "Se è vero il video, è stata fortunata, un uomo così meglio perderlo, che te ne fai".