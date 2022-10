Meteo, Mario Giuliacci: torna l'inferno del caldo, ecco quando

02 ottobre 2022 a

Ma torna davvero l'estate. Mario Giuliacci prova a fare chiarezza e con la sua analisi su meteogiuliacci.it spiega quali saranno gli scenari di questo ottobre che sta per arrivare.

A quanto pare nei prossimi giorni potrebbe tornare il caldo e restare sulla nostra penisola per almeno 10 giorni. E per capire meglio la portata di questo fenomeno fate attenzione a cosa dice Giuliacci e alle temperature che indica: "Quella che in arrivo è una tipica Ottobrata ovvero una fase meteo particolarmente mite e soleggiata che caratterizza spesso il mese di ottobre. Di fatti, non è nulla di anomalo, se non fosse per la sua persistenza. Ma, al di là di ciò, diamo uno sguardo alle temperature. Le massime tra domenica e mercoledì potranno superare i 25 gradi in maniera diffusa, con punte vicine al 28 o 29 al Sud".

Il tutto sarebbe provocato da una sorta di inversione termica che lo stesso Giuliacci spiega così: "A tal proposito, particolare attenzione bisogna porla per le inversioni termiche. Nella fattispecie, in pianura padana e nelle conche pedemontane farà piuttosto freddo la mattina, con minime anche a una sola cifra, mentre di giorno i valori saranno tipici di settembre e non di ottobre. Ecco, da qui a parlare di estate e di caldo ce ne vuole... Nulla togliendo al fatto che abbiamo ancora disperato bisogno di piogge e questo stop alle precipitazioni non è certo un segnale positivo". Insomma il caldo sta per tornare, forse non è mai andato via.