Meteo, Giuliacci rivela la data nera: quando scatta il gelo

Fate molta attenzione al meteo di questo fine settimana. Come rivela il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, ci saranno "parecchie sorprese". Tra crolli delle temperature e piogge, l'autunno farà sentire la sua voce in diverse zone del Paese. "Nel corso della giornata di Sabato l’aria fredda si espanderà da Sud fino ad avvolgere tutto il Centro e il Nord. Saranno i luoghi dove le temperature scenderanno di qualche grado sotto alle attese stagionali, dopo un lungo periodo caldo", fa sapere Giuliacci. Ma non finisce qui. Sul fronte delle piogge bisogna tenere d'occhio domenica 13 novembre: le precipitazioni si intensificheranno al Sud e, verso sera, "risaliranno il versante adriatico fino ad interessare buona parte del Centro (anche tirrenico) e quasi tutto il Nord nella nottata su lunedì 14", ha aggiunto Giuliacci.

Le regioni più colpite dalle piogge saranno quelle del basso Adriatico tra cui la Puglia, l'Abruzzo e le Marche. Inoltre occhio anche ai venti gelidi che arriveranno nelle prossime ore: le correnti fredde irromperanno dalla porta dell'Adriatico ed è quindi soprattutto in questo versante della Penisola, quello orientale, "che si farà inizialmente sentire il calo termico, come spiegato poco sopra", fa sapere Giuliacci. Insomma bisogna fare attenzione soprattutto alle temperature.

L'inverno non è ancora arrivato ma fa sentire i primi colpi. E le correnti gelide saranno sempre di più una costante sul nostro Paese col passare dei giorni.