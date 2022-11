Covid, l'annuncio di Schillaci: "Valutiamo se eliminare tampone finale"

15 novembre 2022 a

Sono in arrivo nuovi protocolli da parte del governo sul fronte Covid-19. Ad annunciarlo è il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine del convegno sulla prevenzione vaccinale degli adulti immunodepressi in corso oggi a Roma. "Il ministero della Salute - ha detto - è al lavoro per lanciare entro la fine della prossima settimana una campagna di comunicazione diretta a promuovere la vaccinazione antinfluenzale e anti Covid nella consapevolezza che il dialogo, l'informazione e la sensibilizzazione costituiscano i fattori decisivi della promozione della tutela della salute".

"È importante mettere in campo ogni sforzo per proteggere i più fragili e gli anziani. La campagna prevede lanci sulle principali reti, anche con filmati. Valutiamo la presenza di testimonial, ma preferirei avere attori non professionisti", queste le parole del ministro, che ha ribadito l'importanza dello strumento vaccinale nella lotta contro il Covid. Rispetto alla quarantena, Schillaci ha dichiarato: "Stiamo lavorando per far sì che, soprattutto i pazienti asintomatici positivi, possano rientrare prima, a breve anche su questo faremo una comunicazione. Eliminando eventualmente anche il tampone finale".

Schillaci si è poi espresso anche sull'influenza, su cui "stiamo valutando perché è importante affrontare anche l'emergenza dell'influenza che quest'anno potrebbe essere particolarmente preoccupante", rispondendo a una domanda sull'eventualità di lasciare aperti i centri vaccinali Covid sul territorio. Intanto, dal G20 in corso in queste ore a Bali, gli fa eco la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale torna sull'argomento con parole di responsabilità: "Il Covid-19 è in calo in molti paesi, tra questi l'Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla responsabilizzazione dei cittadini, la vita è tornata progressivamente alla normalità".