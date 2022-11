Meteo, Mario Giuliacci: "Depressione d'Islanda", le conseguenze per l'Italia

24 novembre 2022 a

a

a

L'inverno è alle porte e con il suo arrivo si prospetta un meteo piuttosto freddo. Soprattutto tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. La possibilità che alcune perturbazioni possano investire l'Italia entro il ponte dell'Immacolata, ovvero quello dell'8 dicembre, è concreto. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dal colonnello Mario Giuliacci, una serie di fronti, alimentati dalla fredda Depressione d’Islanda, potrebbe colpire l'Italia, portando una fase fredda ben al di sotto delle medie stagionali.

"Forte peggioramento". Mancano poche ore, Giuliacci: cosa ci aspetta

Vista la distanza temporale, non è ancora possibile scendere troppo nei dettagli, ma se ciò fosse confermato la sorpresa è assicurata. E' prevista neve fino a bassa quota al Nord. Ovviamente, il tutto dipenderà dall'intensità delle precipitazioni e da dove si formeranno i minimi depressionari. E soprattutto quanto quel lago gelido attorno all’Islanda sarà propenso a durare. Anche al Centro-Sud non mancheranno occasioni per nuove fasi meteo instabili, meno fredde che al settentrione ma con un clima decisamente frizzante e variegato. Una cosa però è certa: l'alta pressione, che ci ha accompagnato in tutto questo inizio autunnale, è ormai passata e non ne avremo per un po'. Adesso resta solo da capire quanto questo inverno sarà freddo. Intanto, se non lo si è già fatto, conviene fare il cambio di stagione.