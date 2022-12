A1, inferno in autostrada: 15 vetture coinvolte, schianto agghiacciante

06 dicembre 2022 a

a

a

Paura sull'A1 Milano-Napoli. Nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli nella mattinata di martedì 6 dicembre un incidente all'altezza del km 667 ha causato la chiusura dell'Autostrada. Stando alle prime ricostruzioni sarebbero coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. L'uomo a bordo dell'auto non ce l'ha fatta. Si tratta di un militare dell'Esercito, originario della provincia di Verona. Secondo quanto emerso il 51enne, a causa della fitta nebbia, avrebbe violentemente tamponato il tir.

L'incidente ha poi innescato una serie di altri piccoli incidenti che hanno visto coinvolti in totale una quindicina di mezzi da strada. Sul luogo dell'evento sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, i meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Saranno loro dopo gli accertamenti a spiegare la reale dinamica dei fatti. Sul luogo dell'evento attualmente il traffico circola su una corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Napoli. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia dunque di uscire alla stazione di Pontecorvo e percorrere la Strada Statale 6 Casilina in direzione Cassino, dove si potrà rientrare in A1 verso Napoli.