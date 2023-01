Ratzinger, il dettaglio sulla bara: "Cosa c'è nel cilindro metallico"

04 gennaio 2023 a

a

a

Domani si terranno i funerali del Papa Emerito e di fatto tutto il mondo cristiano si radunerà in preghiera per accompagnare, per l'ultimo viaggio, il Pontefice Benedetto XVI. Ma ci sono alcuni dettagli che non sono secondari e riguardano proprio la bara del Papa. All'interno della bara ci saranno medaglie, monete coniate durante il suo Pontificato, i pallii, i paramenti liturgici e il "Rogito". Si tratta di un breve testo che descrive il Pontificato del Papa, da rinchiudere all’interno di un cilindro di metallo e seppellire insieme al corpo di Benedetto XVI. Secondo quanto riporta LaPresse, giovedì mattina in Vaticano è annunciata la messa esequiale per Ratzinger, presieduta da Papa Francesco, e che si terrà sul Sagrato della Basilica di San Pietro dalle ore 9.30.

Ad anticipare alcuni dei dettagli del rito, coniato dai cerimonieri del Papa per l’occasione inedita nella millenaria storia della Chiesa romana, agli oltre 600 giornalisti accreditati da tutto il mondo che parteciperanno ai funerali è stato oggi il Direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, in un briefing pomeridiano durato una ventina di minuti.

Il corpo di Benedetto XVI giacerà in una bara in cipresso chiusa con i sigilli della camera apostolica che verrà messa all’interno di una seconda bara in zinco, poi saldata e sigillata, a sua volta messa in una cassa di legno che poi verrà sepolta. La bara uscirà dalla Basilica intorno alle 8.50 del mattino per permettere ai fedeli di dire il rosario, poi si terrà la liturgia al termine della Celebrazione Eucaristica avranno luogo l’Ultima Commendatio e la Valedictio. Il feretro del Pontefice Emerito sarà portato nella Basilica di San Pietro e quindi nelle Grotte Vaticane per la tumulazione.