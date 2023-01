Meteo, Giuliacci: "Crollo di 10 gradi, Italia travolta dal gelo"

20 gennaio 2023 a

Il freddo adesso avvolge l'Italia. Il colonnello Mario Giuliacci non ha dubbi e su meteogiuliacci.it spiega quali sono gli scenari che ci attendono tra poche ore: "Le correnti gelide stanno progressivamente affluendo sull'Italia, spingendo verso il basso la colonnina di mercurio dei termometri, ed entro venerdì avvolgeranno tutta la Penisola.

Questo significa che l'ultima parte della settimana sarà decisamente fredda, da nord a sud, praticamente in tutta l'Italia, tra l'altro con la sensazione di freddo accentuata dai venti forti che spazzeranno gran parte della Penisola. Insomma, dimenticatevi i 18-20 gradi di qualche giorno fa: tra venerdì e domenica in gran parte d'Italia le massime rimarranno al di sotto di 10 gradi e, addirittura, in diverse regioni del Nord faticheranno ad allontanarsi dagli 0 gradi, mentre le prime ore del giorno nelle regioni settentrionali saranno caratterizzate da gelate diffuse. Quindi le condizioni ideali per spingere i fiocchi di neve fino a quote molto basse".

Parole chiare che di fatto profetizzano un abbassamento delle temperature di oltre 10 gradi. E intanto l'Italia dovrò anche fare i conti con Thor, il ciclone che porterà sulla Penisola neve, pioggia e tempeste per parecchi giorni. Il punto di svolta è il weekend che sta per arrivare. Le temperature miti, secondo gli esperti, saranno solo un ricordo. E sempre sul fronte meteo, Giuliacci rivela anche dove arriverà la neve: "Marche, Abruzzo e Molise fino a quote molto basse, e in alcuni momenti si spingeranno addirittura fin lungo le coste; più giù la neve imbiancherà anche le zone interne del Sud, e in particolare Campania e Baislicata".