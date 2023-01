Meteo, arriva Thor. Giuliacci: "Neve e tempeste sull'Italia"

19 gennaio 2023 a

a

a

Thor, divinita mitologica dei temporali e dei fulmini per i popoli del Nord Europa, si sta abbattendo sull'Italia. L'ultima previsione meteo dice che il ciclone polare porterà neve e gelo nella seconda parte di questa settimana fino a quote molto basse, scrive Mario Giuliacci sul suo sito www.meteogiuliacci.it, "e per i prossimi giorni" ci saranno "altre sorprese nevose".

"Arriva il gelo, quanto durerà": Giuliacci fa tremare l'Italia

"Man mano che l'aria più fredda sfonda sulla nostra Penisola, ecco che scendono le temperature e anche la quota delle nevicate. Quindi fin dove si spingeranno i fiocchi nelle prossime ore?", si chiede il meteorologo. "In base alle proiezioni dei modelli previsionali già nel corso della notte sono previste delle nevicate fino a quote di pianura su Piacentino e Parmense, mentre più giù, in Toscana, Umbria e Marche, la neve cadrà fino a quote collinari. La giornata delle nevicate a bassa quota" è quella di oggi, giovedì 19 gennaio, con fiocchi "fino in pianura su gran parte dell'Emilia, Basso Veneto e Friuli", "fino a quote collinari invece su Alto Veneto, Trentino, Levante Ligure, Toscana, Marche e Sardegna". Mentre nel resto d'Italia, precisa Giuliacci, "qualche sorpresa è possibile nei giorni successivi".

"Il grande freddo". Meteo, Mario Giuliacci: ecco cosa svela questo grafico

Insomma, "l'aria fredda spingerà con maggior decisione l'affondo sull'Italia, e nella parte finale della settimana il freddo diventerà pungente anche al Centro e al Sud. Ecco allora che venerdì i fiocchi imbiancheranno fino a quote molto basse le regioni centrali adriatiche, spingendosi a tratti fin lungo le coste, mentre sull'Appennino Meridionale la neve cadrà al di sopra di 500-800 metri. Poi sabato e domenica nuove nevicate fino a quote molto basse su Marche, Abruzzo e Molise, e al di sopra di 400-600 metri sulle montagne del Sud". Thor sta arrivando.