Padova, esplode una casa: morta una donna, ipotesi fuga di gas

Una donna è morta nell’incendio scaturito dopo un’esplosione in un edificio a Sant’Urbano, in provincia di Padova. Dall’incendio sono stati salvati un uomo e due bambini. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone.

A spiegare bene la dinamica di quanto accaduto è il sindaco Dionisio Fiocco: "Ci siamo trovati di fronte a una tragedia incredibile - il commento del primo cittadino di Sant'Urbano - la casa è completamente devastata e il muro a nord dell'edificio completamente ribaltato. E' una cosa pazzesca, in vita mia non ho mai visto una cosa del genere. Sembra che ci sia stata una fuga di gas gpl, perché la famiglia non era allacciata alla rete del metano: quando la signora si è alzata ha acceso un interruttore della corrente o il piano cottura per il caffè ed è partita questa esplosione che l'ha uccisa sul colpo. Siamo tutti sconvolti. Sul posto è arrivato quasi subito il fratello, che ha aiutato il marito e i figli. Tutta la comunità è profondamente scossa ed è in lutto. Porgiamo le condoglianze alla famiglia e preghiamo per loro". Ora gli inquirenti dovranno ricostruire passo passo i minuti che hanno preceduto l'esplosione.