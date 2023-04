Meteo, Mario Giuliacci svela: "Freddo? Il giorno del ribaltone in Italia"

04 aprile 2023 a

Il meteo cambia ancora volto. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci su metogiuliacci.it da oggi inizia ad arrivare sull'Italia aria gelida. Una sorta di inverno primaverile che potrebbe ribaltare davvero la Pasqua che è ormai alle porte.

Ecco dunque cosa prevede per i prossimi giorni il colonnello: "Domani, martedì, le correnti fredde poi si propagheranno a tutta l'Italia: sarà la giornata più fredda di questo inizio aprile, con temperature diffusamente al di sotto della norma. Quanto durerà il freddo insolito? Probabilmente fino a venerdì, poi proprio per Pasqua le temperature, nonostante condizioni meteo incerte, le temperature risaliranno e torneranno ad avvicinarsi alla norma".



Dunque proprio dal giorno di Pasqua in poi scatta il ribaltone del meteo con l'arrivo di temperature ben più alte alla media: "A metà della prossima settimana, intorno al 12-13, sullo scenario italiano irromperà con prepotenza l'Anticiclone Nord-Africano, con una poderosa espansione dell'alta pressione dal continente africano verso latitudini insolitamente alte, fino a occupare con decisione la nostra Penisola e buona parete dell'Europa Centrale, spingendosi in su fino a lambire la Gran Bretagna". Insomma in pochi giorni passeremo dal freddo al caldo. Un vero e proprio meteo imprevedibile che accompagnerà questa feste di Pasqua e Pasquetta.