Meteo-Giuliacci, "5 giorni da incubo": in Italia si mette male, dove e quando

01 maggio 2023 a

a

a

Attenzione ai prossimi cinque giorni e soprattutto al prossimo weekend. L'Italia sarà travolta dal maltempo. Un maltempo che ha preso forza già nella giornata di ieri e che sta accompagnando questo primo maggio.

A quanto pare la fase temporalesca come sottolinea il colonnello Mario Giuliacci su meteogiulicci.it durerà ancora per parecchi giorni e si stima che nei prossimi cinque possa davvero scatenarsi l'inferno: "Martedì 2 dovrebbe essere una giornata di transizione per il Nord-Ovest, ma di piogge per il Centro ed estensione a parte del Meridione. Ma occhio a parlare di stabilità! Di fatti, già Mercoledì 3 si prevede l'arrivo di un nuovo debole fronte. Pioverà con una certa frequenza anche nei giorni successivi. In particolare, quello che desta molta curiosità è l'arrivo di un fronte decisamente corposo per il weekend tra il 6 e il 7", spiega Giuliacci.

Sette giorni di follia. Meteo, la certezza di Giuliacci: cosa sta per abbattersi sull'Italia

Poi la profezia, non ci sarà tregua: "Le tendenze meteo a lungo termine sono abbastanza chiare. Non ci sarà alcuna occasione di anticicloni invadenti e soprattutto il tempo dovrebbe rivelarsi ballerino e molto capriccioso. La Primavera, dopo essere cominciata in sordina e con stabilità piuttosto decisa, ha regalato un Aprile piovoso per molte regioni. Adesso Maggio sarà altrettanto? Ci sono delle buone probabilità affinché l'ultimo mese primaverile sia piuttosto instabile". Insomma, prepariamoci al peggio.