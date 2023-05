Meteo Giuliacci, profezia da incubo sull'Italia: "Dove c'è allerta rossa"

16 maggio 2023 a

È allerta per la giornata di martedì 16 maggio. Quanto diverse regioni saranno raggiunte da piogge violente e un forte maltempo. A confermarlo le previsioni di Mario Giuliacci che mette in guardia sull'arrivo di un'intensa perturbazione che investirà il nostro Paese. E così l'estate dovrà aspettare ancora. Stando ai modelli previsionali ad avere la peggio, con acquazzoni e temporali, saranno Emilia-Romagna, Marche, Campania e Calabria. Qui si oltrepasseranno facilmente e diffusamente i 100 millimetri di pioggia. "Tutta acqua - si legge - che andrà ad aggiungersi alle copiose precipitazioni delle ultime settimane".

Non a caso in Romagna il maltempo ha creato non pochi disagi. E non si esclude che in appena 24-48 ore si registrino nuovamente accumuli persino superiori ai 200 millimetri: una situazione che, considerando anche le tante piogge già cadute in questo mese di maggio, potrebbe diventare pericolosa. Come confermato anche dall'allerta rossa lanciata dalla Protezione Civile.

L'allerta, fino alla mezzanotte di oggi è prevista per criticità idraulica e idrogeologica, gialla per vento, stato del mare e criticità costiera. Un intenso vortice depressionario presente sull’Italia centrale determinerà precipitazioni diffuse e persistenti di moderata intensità su tutta la regione, più insistenti sui rilievi e fascia pedecollinare del settore centro-orientale, dove potranno verificarsi piogge abbondanti.