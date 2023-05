Meteo, Italia travolta dalla "minaccia svedese": cosa dobbiamo aspettarci

23 maggio 2023 a

a

a

Instabilità in vista. Quest'anno maggio non trova pace e così ecco che i prossimi giorni saranno all'insegna del maltempo. Complice una minaccia svedese che metterà a dura prova l’espansione dell’anticiclone Zefiro, un cuneo dell’Anticiclone delle Azzorre che raggiunge l’Italia passando da Nord Spagna, Francia, Svizzera e Germania. Data la provenienza da zone a nord delle Alpi - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it -, "il sole sarà prevalente in Pianura Padana, mentre sulle regioni centro meridionali persisteranno frequenti temporali, specie a ridosso dei rilievi e nelle ore più calde. In sintesi, nelle prossime ore, avremo prevalenza di sole, ma nel pomeriggio scoppieranno temporali a tratti anche intensi sulle montagne e localmente verso il settore tirrenico".

Attenzione, Giuliacci rivela: ribaltone totale, quando arriva il caldo africano

Proprio così, da mercoledì 24 maggio sono attese piogge dalla Scandinavia verso la Germania e poi verso le regioni alpine con conseguenze nelle regioni settentrionali. Qui non si escludono piogge e temporali anche forti. Solo nel weekend la perturbazione svedese raggiungerà la Spagna abbandonando definitivamente l’Italia. Il risultato?

"Ecco quale sarà il giorno peggiore": Giuliacci, una profezia choc

Stando al meteorologo sul nostro Paese il tempo tornerà un po' più sereno seppur in un contesto di diffusa instabilità residua, con qualche acquazzone a macchia di leopardo su tutto lo Stivale e con temperature in leggero calo, localmente sotto la media del periodo. Per poter vedere il caldo estivo toccherà dunque aspettare il primo giugno quando inizia proprio l'estate meteorologica. E chissà, magari quest'anno potrebbe essere puntuale.