Meteo-Giuliacci, "estate assente". Settimana da incubo: chi rischia

Una settimana instabile, ancora all'insegna del maltempo: è quella che attende l'Italia, dopo un maggio funestato dall'alluvione in Emilia Romagna. Le previsioni meteo del sito di Mario Giuliacci parlano di "estate assente" (e tecnicamente siamo già entrati nella cosiddetta "estate meteorologica") con "più piogge che caldo".

I prossimi giorni saranno caratterizzati da temporali nelle ore diurne, tanti scrosci di pioggia in certi casi assai intensi e accompagnati anche da grandine. "In base alle proiezioni odierne - scrive lo staff di Giuliacci - le piogge si mostreranno più diffuse e frequenti al Centro e al Nord, meno numerose invece al Sud, dove comunque tornerà utile l'ombrello. E l'estate fatta di sole e caldo, quando arriverà?". Sulla carta, ma con tutte le incognite del caso, per avere caldo stabile occorrerà attendere almeno lunedì 12 giugno, con temperature in risalita e picchi di 29-30 gradi. Ci saranno però fenomeni a perturbare questa situazione, e solo a partire dal 20 giugno si potrà effettivamente parlare di "inizio d'estate".

In attesa del sole, meglio prepararsi al peggio: martedì, per esempio, sono previsti temporali fin dal mattino su Sicilia e Calabria, con la situazione che peggiorerà nel pomeriggio al Centro "con temporali diffusi sulla dorsale appenninica centro meridionale talora forti e in locale propagazione fino alla costa adriatica", scrive il sito di Giuliacci. "Al Nord instabilità diurna meno diffusa con isolati temporali su Alpi/Prealpi occidentali, Dolomiti e Friuli. Le temperature aumenteranno leggermente al Nord". Leggeri miglioramenti diffusi sono attesi mercoledì, poi la situazione peggiorerà nuovamente giovedì pomeriggio, con weekend assai nuvoloso in vista.