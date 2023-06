Impagnatiello, il video-choc: subito dopo l'omicidio di Giulia Tramontano...

05 giugno 2023 a

Dopo l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, Alessandro Impagnatiello è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona in cui vive a Senago. Nel filmato lo si vede mentre esce dal corsello del garage e si allontana. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in quel momento stava per andare a casa dell'amante 23enne. Erano le 00.19 della notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio. Poi il rientro alle 3.14 di notte. Questa volta però l'uomo lascia l'auto lungo la strada, non scende nel garage.

In quel momento, stando alla ricostruzione della Procura, il corpo della compagna si sarebbe trovato proprio lì dentro. Le telecamere, poi, riprendono il 30enne che non sale nell'appartamento al primo piano ma "riappare alle successive ore 03.22" e ha sotto braccio un involucro: "Verosimilmente un lenzuolo bianco o plastica delle dimensioni di 50 centimetri circa". "Il giovane si dirige verso la sua autovettura parcheggiata - scrivono gli inquirenti, come riporta il Corriere della Sera - vi entra per pochi secondi per poi riuscirne, chiudere con dispositivo elettronico e rincasare sempre custodendo l'involucro".

I filmati sono stati sequestrati dai carabinieri su ordine dei pm. Le telecamere hanno ripreso Impagnatiello di nuovo alle 07.01 di domenica. Passa dall'ingresso carraio, ha uno zaino di pelle in spalla. Apre il cofano dell'auto e posa lo zaino. Poi ritorna al cancello carraio e ne esce sette minuti dopo "tenendo con la mano sinistra due involucri, verosimilmente di plastica, all'interno dei quali si può notare un agglomerato di materiale compatibile con un mucchio di vestiti". Dopo aver depositato anche questi "involucri" nel bagagliaio si mette al volante per andare al lavoro.