Sibora Gagani, la ricordate? "Murata viva": 9 anni dopo, la scoperta agghiacciante

Dopo nove anni potrebbe esserci una svolta nel caso della scomparsa di Sibora Gagani. La polizia nazionale spagnola ha infatti trovato il corpo di una donna nel muro di un appartamento a Torremolinos, in provincia di Malaga, che potrebbe essere della giovane italo-albanese scomparsa nel 2014 all'età di 22 anni, che si era trasferita da Nettuno alla Costa del Sol insieme all’allora fidanzato italiano Marco Gaio R., di 45 anni, anche lui di Nettuno. Sibora voleva sposarsi ma poi era sparita nel nulla. Telefono non più raggiungibile, Facebook cancellato. Secondo il racconto del fidanzato alla madre di lei, la ragazza era andata via di casa senza portarsi nulla. E da allora di Sibora si sono perse le tracce.

Sibora Gagani: Polizia spagnola ha trovato il corpo di una donna murato in un appartamento a Torremolinos. Potrebbe essere della giovane donna di #Nettuno, scomparsa dalla stessa città nel 2014. “La verità sta venendo fuori", la mamma a #chilhavisto.



→ https://t.co/kcW8PlEH0v pic.twitter.com/XY0EbgTFp4 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 7, 2023

Poi la svolta. Marco Gaio R. viene arrestato a maggio come presunto responsabile dell’omicidio della ex compagna Paula, madre di suo figlio, uccisa a coltellate. Dopo l’arresto Marco confessa di aver ucciso e murato Sibora Gagani dopo aver visto una sua foto su una bacheca della stazione di polizia, e di aver usato dell’acido per far sparire il corpo. Poi ritratta tutto.

La polizia però si reca nell'appartamento dove i due avevano vissuto. E trova il corpo. Ora i resti ritrovati sono stati inviati all’Istituto di medicina legale di Malaga per confermare che il corpo sia quello di Sibora Gagani.