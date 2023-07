Seregno, commando insegue un uomo e spara: scene di guerriglia

11 luglio 2023 a

Scene da Far west in Brianza. Un commando che era a bordo di un veicolo in strada ha fatto fuoco contro un uomo, questa mattina 11 luglio intorno alle 11,20, in via Wagner a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Decine di colpi sono stati esplosi durante l’inseguimento dell’uomo. Di questi uno ha colpito il "bersaglio" del commando. Si tratta di un uomo di 56 anni di origini calabresi che da tempo vive nella zona. La vittima della sparatoria è stata trasportata nell’ospedale di Desio e non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Seregno.

Il cinquantaseienne è stato colpito nella parte bassa della schiena mentre era sulla sua macchina con altre due persone. I colpi sarebbero provenuti da un altro mezzo che passava in via Wagner. In seguito all’esplosione dei colpi l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a tamponare un camion. Il 56enne è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio per le cure del caso. L'uomo è stato operato per estrarre i proiettili.

Sul posto, insieme con i carabinieri della Compagnia di Seregno, i militari dell’Arma del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Monza che, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stanno conducendo le indagini. Intervenuti anche i carabinieri delle investigazioni scientifiche per i rilievi tecnici sul campo.