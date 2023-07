Incidente sulla A4: auto si schianta su un Tir fermo in una piazzola

13 luglio 2023 a

Ancora una tragedia sulle strade italiane. È di un morto e tre feriti, tra i quali due bambini il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla A4, nei pressi dell’area di Servizio di Arino in direzione Milano nel comune di Dolo (Venezia). Un'auto (con targa svizzera) è finita contro un autoarticolato quando il mezzo pesante era fermo in una piazzola di sosta. Sul posto sono intervenuti verso le 12,30 i vigili del fuoco, insieme alla Polstrada e il personale ausiliario dell’ autostrada. I pompieri arrivati da Mira e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i tre ragazzi che sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Niente fa fare per l’autista deceduto sul colpo come accertato dal medico del Suem.

Tutti e tre i feriti in codice rosso sono stati trasferiti negli ospedali di Mestre e Padova in elicottero e ambulanze.Intanto nel prossimo weekend sale l'allerta sulla rete autostradale per la partenza di milioni di italiani che dovranno mettersi in viaggio per le vacanze. L'invito delle forze dell'ordine è di guidare con la massima prudenza. Soprattutto in questo weekend in cui il meteo potrebbe riservare altre amare sorprese agli automobilisti.