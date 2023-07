Meteo estremo, in Italia la città più calda d'Europa: ecco dove

18 luglio 2023 a

È in Sicilia la città più calda d'Europa. Si tratta di Catenanuova, in provincia di Enna, seguita da Floridia, in provincia di Siracusa. Temperature estreme che oggi 18 luglio qui raggiungeranno i 45 gradi. Ai microfoni di Morning News, su Canale 5, si sfoga uno degli abitanti di Catenanuova: "Con questo caldo, grazie a Dio, il mio mestiere è quello di preparare granite e brioche, ma credetemi è dura non si può resistere neppure un'ora senza aria condizionata".

A Catenanuova, riporta Tgcom. in mattinata le colonnine di mercurio hanno segnato i 42 gradi ma nelle ore più calde della giornata arriveranno a superare i 45. Nell'agosto del 1999 si sfiorarono, addirittura, a Floridia si sono raggiunti i 50 gradi. E mentre molti cittadini qui la prendono con filosogia, il farmacista del paese invece si dice preoccupato e lancia un allarme ai cittadini, spiegando che si sono avuti tanti svenimenti con perdita di conoscenza in questi ultimi giorni.



Come fronteggiare questo caldo estremo? Secondo gli abitanti della zona sarebbe necessario "aumentare l'estensione del parco cittadino, ma servirebbero anche maggiori risorse idriche. A Catenanuova le fontanelle sono a secco e l'acqua costa tanto, è la più cara della Sicilia e tra le più costose d'Italia".

Temperature record si registreranno anche in Sardegna e a Roma. Bollino rosso ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste, Viterbo, Napoli, Venezia e Verona.