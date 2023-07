Roma, applausi e vergogna: cosa fa il turista che umilia l'Italia

28 luglio 2023 a

Il tuffo nella Fontana di Trevi sembra essere diventato lo sport più in voga tra i turisti che affollano Roma in questo infuocato luglio che non dà tregua nemmeno di notte. I sudaticci atleti si arrampicano sulle statue della Capitale incuranti dei danni che potrebbero arrecare allo storico monumento e poi, come si trattasse di una piscina il salto nell'acqua refrigerante. Peccato che non si possa fare, che quel tuffo sia un atto di vandalismo a tutti gli effetti, che ci sono altri metodi per rinfrescarsi. Ma a nessuno sembra importare. Anzi. Lo show del "salto nella fontana" viene ripreso dai cellulari dei presenti e gli altri turisti, italiani e stranieri insieme, applaudono.

Lo dimostra un video pubblicato su Instagram dall'account Welcome to favelas che mostra Fontana di Trevi, la più iconica della città di Roma e forse del mondo, assediata da migliaia di turisti stranieri e italiani in visita, che reagiscono al tuffo con divertimento, come se ormai facesse parte delle attrazioni ufficiali. Tutti riprendono, molti applaudono e ridono, nessuno contesta "l'impresa". Per il tuffatore il solito intervento a cose fatte dei vigili, che infliggono solo una multa.