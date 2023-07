Cortina, addio a Diego Zanesco: morte terrificante sulla parete della Tofana

31 luglio 2023 a

Dramma in montagna a Cortina: una guida alpina altoatesina di 62 anni, Diego Zanesco, è precipitata da una parete della Tofana di Rozes ed è morta. Pare stesse scalando da solo e senza corde. La tragedia risale alla giornata di ieri. Il corpo è stato recuperato questa mattina dal soccorso alpino, dopo l'allarme lanciato ieri sera dai familiari dell'uomo.

L'allarme, in particolare, sarebbe partito dalla moglie, preoccupata dopo non aver ricevuto sue notizie: così avrebbe contattato un amico, che allora ha fatto partire la segnalazione al Soccorso Alpino. Le ricerche sono partite subito dalla Tofana di Rozes, perché si sapeva che lo scalatore sarebbe andato lì. In un primo momento, infatti, nella zona del Rifugio Dibona è stato ritrovato il suo furgone con all'interno il suo cellulare.

A individuare il corpo è stata l'eliambulanza lungo la Via Eötvös - Dimai. Dato che il ritrovamento del corpo è avvenuto quando era ormai buio, l'elicottero è tornato in volo questa mattina, con un tecnico del Soccorso Alpino di Cortina e uno della Guardia di Finanza. Alla fine la salma è stata recuperata con il verricello e trasportata a valle. Zanesco era una guida molto conosciuta e apprezzata in Alto Adige. Basti pensare che solo pochi giorni fa aveva accompagnato in montagna il regista americano Oliver Stone e sua moglie, che volevano documentarsi sui combattimenti sulle Dolomiti durante la Prima Guerra Mondiale.