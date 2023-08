Benzina, “quasi 3 euro al litro”: Ferragosto, il rincaro da denuncia

15 agosto 2023 a

Ferragosto amaro per chi si trova a viaggiare in direzione sud sull’autostrada A8 Milano-Varese. Nell’area di servizio Villoresi Ovest è stato registrato un nuovo rincaro da record per la benzina, che ha raggiunto il prezzo di 2,722 euro al litro in modalità self service. Una roba fuori dal mondo, che sta facendo infuriare gli automobilisti costretti a rifornirsi all’area di servizio situata poco dopo la diramazione per Como, in arrivo da Varese.

C’è una differenza enorme con in prezzi medi della benzina, che i distributori sono obbligati a esporre e che è possibile consultare sul sito del ministero. Sull’intera rete autostradale il costo della benzina è in media di 2,017 euro al litro, che è già tanto rispetto alle scorse settimane in cui ci si riforniva a una media di 1,7-1,8 euro al litro. Per quanto riguarda il caso specifico della Lombardia, il prezzo medio della verde è di 1,940 euro al litro, oltre 80 centesimi in meno del prezzo registrato nell’area di servizio Villoresi Ovest.

Assoutenti presenterà una denuncia alla guardia di finanza: “Vogliamo capire quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico - ha spiegato il presidente Furio Truzzi - e ben al di sopra della media dei distributori di zona. Per un pieno ad un'auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce".