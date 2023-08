"Ultima generazione" fa infuriare chi viaggia: in strada finisce male

26 agosto 2023 a

Questa mattina alle 8:15 sulla Strada Statale 16 "Adriatica" al km 818, tra Torre a Mare e Mola di Bari, otto attivisti di Ultima Generazione si sono seduti sull’asfalto e hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Gli attivisti chiedono un ’fondo riparazione da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi e siccità) "dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili". L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e prima delle 08:30 tutte le persone sono state spostate ai lati della strada e portate via.



Momenti di tensione sono stati registrati tra gli attivisti e gli automobilisti, che prima hanno provato a dissuadere i ragazzi dal blitz in strada per poi spostarli di forza a bordo strada. Non è la prima volta che gli attivisti per il clima bloccano le strade. Era già accaduto nei mesi scorsi con altri gesti plateali come ad esempio il bagno nel fango davanti al Parlamento o i colpi di vernice sulle mura del Senato. La protesta comunque continua e a quanto pare non si ferma.