Tradimento? Ragazzo fugge con l'asciugamano, l'urlo: "Sei una p..."

Un presunto tradimento che ha fatto il giro del web quello immortalo a Roma da Emanuele Giuili, chef del Forte Antenne. "Io me ne stavo tranquillo al semaforo quando a un certo punto ho visto questo ragazzo che attraversava la strada con solo un asciugamano intorno alla vita". E infatti le immagini lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Qui si distingue un ragazzo attraversare via Principe Eugenio, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II, dietro una ragazza al suo inseguimento.

Il giovane urla: "Sei una p..." mentre tenta di coprirsi il più possibile. Cosa sia realmente accaduto non è dato sapersi. Un tradimento? Un film? "Io ho visto questo ragazzo raggiungere la donna che camminava sul marciapiede opposto. Una volta raggiunta, hanno cominciato a discutere davanti a un bel po' di gente", spiega al Messaggero. Poi il presunto scippo della borsa: "Lui è riuscito a strappargliela dalle mani, scappando in mezzo alla via. La ragazza e un turista lo hanno inseguito".

Tradimenti e fughe, un'estate da commedia all'italiana

Un vero e proprio giallo: "Non sono riuscito a sentire ciò che si sono detti prima dello 'scippo', lei urlava 'perché lo hai fatto' e quindi lo avrà beccato in qualche situazione spiacevole. Sembra che i due si conoscessero, io ho cominciato a filmare per paura che lui le potesse fare qualcosa". Solo successivamente la donna è riuscita a raggiungere l'uomo e si sono fermati a parlare.

