Mario Giuliacci, weekend da incubo sull'Italia: dove arriva la "doccia fredda"

Caldo? Ancora per un po'. Il meteo in queste ore cambia volto e se al sud imperversa ancora l'afa al nord si fanno i conti con piogge e precipitazioni violente.

Ma cosa accadrà tra pochi giorni quando dovremo intravedere l'arrivo dell'autunno? A svelarlo è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega quali sono gli scenari che ci attendono e parla di una "svolta definitiva" nelle prossime due settimane: "In molte zone del Nord Italia non sono certo mancate le piogge, anzi diverse aree sono già addirittura al di sopra della media stagionale. Sicuramente una buona notizia dopo un 2022 catastrofico. Ma è anche vero che piovere così non è il massimo".

Meteo Giuliacci, "quando arriva il freddo": occhio al ribaltone

Ed ecco che arrivano le previsioni per i prossimi giorni. A quanto pare potrebbe esserci un radicale cambiamento che potrebbe arrivare in poche ore ribaltando completamente il quadro: "Le tendenze meteo propendono per un drastico cambiamento del tempo a cominciare da Venerdì 22 settembre fino a Martedì 26, con una grossa saccatura che evolverà in goccia fredda e che porterà numerosissime precipitazioni davvero su tutto lo Stivale. Stavolta pare davvero che sia la volta buona per l'arrivo della stagione autunnale". E tra le righe c'è un messaggio: prossimo weekend rovinato.