Venezia, rissa in piazza San Marco: spintoni e sediate, il video choc

Caos fuori da un locale in piazza San Marco a Venezia, a pochi passi dalla Basilica e dal Canal Grande. Botte e sedie in testa hanno spaventato cittadini e turisti che in quel momento passavano di lì. Per alcuni, sembrava di stare sul set di un film western. Il tutto è stato ripreso in un video, poi pubblicato sui social e diventato virale in pochissimo tempo. L'episodio è avvenuto domenica 24 settembre, in pieno giorno, davanti a Palazzo Ducale: quattro uomini, forse turisti di origine straniera, si sono scontrati fisicamente con i camerieri di un bar.

Le sediate e gli spintoni sono arrivati sia da una parte che dall'altra. Alla fine, comunque, i dipendenti del Caffè sono stati costretti ad allontanare i quattro uomini. Non si sa bene cosa sia successo e cosa di preciso abbia provocato una scena del genere. Tuttavia, una delle ipotesi, riportata dal quotidiano La Nuova Venezia, è che ad innescare la rissa sia stato il rifiuto opposto ai quattro uomini, che avrebbero chiesto di usare i bagni del locale pur non avendo consumato o comprato nulla.

La scena non sarebbe piaciuta affatto agli utenti che hanno visto il video online. Uno, per esempio, ha commentato: "Bello, vero, vedere questo in Piazza San Marco? Grazie a tutti per come avete ridotto la più bella città del mondo". Un altro: "Che bello spettacolo, complimenti!". E ancora: "Ma stanno girando un film?".