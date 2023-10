Campi Flegrei, altro terremoto: trema anche Napoli, "non finiva più"

16 ottobre 2023 a

a

a

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, alle ore 12,36 di oggi 16 ottobre. Il sisma è avvenuto a una profondità di due chilometri ed è stato localizzato dalla sala operativa dell'Ingv di Napoli. I comuni più vicini all’epicentro della scossa sono stati Pozzuoli, Quarto e Bacoli.

"Non vediamo la fine". Campi Flegrei, è un incubo: l'allarme in Parlamento

"È in corso uno sciame sismico dalle ore 12.36, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’area dei Campi Flegrei: la scossa più forte registrata è stata di magnitudo 3.6", rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, la cui Sala Situazione Italia, a seguito dell’evento, si è messa in contatto con le strutture locali del servizio nazionale della Protezione civile. "La scossa è stata avvertita dalla popolazione - sottolinea la Protezione civile - ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni".

"Campi Flegrei, 72 ore per salvarsi": il più terrificante degli scenari

"Scossa di terremoto forte alle 12:37 Rione Toiano", si legge nel post che campeggia sulla pagina Facebook del gruppo "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei" apparso in rete pochi minuti prima della comunicazione ufficiale dell'Istituto di geologia e vulcanologia. La scossa sarebbe stata avvertita distintamente anche a Napoli. A confermarlo alcuni commenti al post: "Sentita anche a Fuorigrotta", "Forte a Bagnoli", "Anche al Vomero", "Sentita forte anche a Quarto". Qualche utente scende maggiormente nel dettaglio: "Due scosse consecutive, non finivano più".