Bologna, 143 professori firmano il manifesto contro Israele

02 novembre 2023

In ateneo a Bologna 143 professori hanno firmato un manifesto per chiedere il cessate il fuoco e condannare la politica di raid israeliani nella Striscia di Gaza. "Forse qualcuno dovrebbe spiegare" a questi docenti, "che domandano, con una 'petizione' la 'fine immediata della guerra contro Gaza'", scrive Claudia Osmetti su Libero, "che quella richiesta andrebbe indirizzata ad Hamas e non a Gerusalemme, che è stato Hamas a cominciare l’eccidio", "che è sempre Hamas che, giusto ieri, ribadiva: 'Ripeteremo le azioni del 7 ottobre ancora e ancora finché Israele non sarà distrutto'. Invece tacciono tutti e si levano poche voci di sdegno".

