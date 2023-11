Meteo, Italia travolta dalla tempesta Ciaran: allerta in dieci regioni

02 novembre 2023 a

a

a

La tempesta Ciaran è arrivata in Italia. Allerta rossa in Veneto e Friuli-Venezia Giulia; arancione in sette regioni del Centro-Nord, dieci in giallo.

Condizioni meteo in netto peggioramento nelle prossime ore in Italia con piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord, non esclusi fenomeni anche a carattere di nubifragio specie su Liguria, Appennino settentrionale e Triveneto. Maltempo in movimento verso il Centro-Sud tra la sera e le prime ore di venerdì 3 novembre. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, è attesto un generale calo delle temperature con l’ingresso di aria più fredda di estrazione polare. Neve anche abbondante sulle Alpi a quote medie e fiocchi possibili anche sull’Appennino centro-settentrionale.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi.

Nord - Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni settentrionali con fenomeni anche intensi prima al Nord-Ovest e poi in spostamento verso il Nord-Est. Rischio nubifragi su Liguria e settori prealpini. Ancora maltempo in serata poi graduale esaurimento dei fenomeni.

Centro - Condizioni di tempo a tratti instabile sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio e piogge sparse possibili sui settori tirrenici. Peggiora tra la sera e la notte con piogge e temporali anche intensi specie su Toscana, Umbria e Lazio.

Sud e Isole - Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni meridionali ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio locali piogge sulla Campania, più asciutto altrove. Peggiora in serata a partire dalla Sardegna con acquazzoni e temporali.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord e in calo al Centro-Sud, massime stabili o in lieve aumento specie sulle regioni centro-meridionali

Cancellata la spiaggia di Bibione: maltempo in Veneto, conseguenze estreme | Video

Per domani 3 novembre si prevede:

Nord - Tempo instabile al mattino con acquazzoni e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, residue piogge su Liguria e Friuli. Maggiori schiarite tra la sera e la notte ma con nebbie e foschie in formazione sulla Pianura Padana.

Centro - Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con acquazzoni sparsi e locali temporali, più asciutto sulle regioni del versante adriatico. Neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri. In serata residui fenomeni sul Lazio e zone interne dell’Abruzzo con neve sui rilievi fin verso i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove.

Sud e Isole - Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici, Calabria e Isole Maggiori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge da isolate a sparse. Tra la serata e la nottata piogge anche intense in arrivo su Isole Maggiori e regioni ioniche, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Temperature minime in lieve rialzo al Sud e stabili o in calo sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione.