Napoli, l'insegnante lo rimprovera? L'alunno sferra un pugno

Ha sferrato un pugno alla sua insegnante di 64 anni che lo aveva rimproverato. Così, come se fosse una cosa normale. È successo all’istituto superiore statale Manlio Rossi Doria di Marigliano (Napoli) e l’autore del gesto è un 15enne che sarà segnalato alla Procura dei Minori.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marigliano mentre l’insegnante si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Nola dove è stata visitata e dimessa senza prognosi: aveva dolore ed era in stato di choc per l’episodio. Al momento la 64enne non ha sporto denuncia, dunque i carabinieri hanno identificato lo studente 15enne che è stato riaffidato ai genitori. Si tratta «dell’ennesimo caso di aggressione fisica a un insegnante che diviene oggetto della violenza di ragazzini che come in questo caso vengono riaffidati alle famiglie spesso senza alcuna conseguenza per il loro comportamento. Noi riteniamo invece che picchiare un’insegnante sia gravissimo e che giustificare o perdonare i ragazzini autori di questi comportamenti senza infliggere alcuna punizione sia profondamente sbagliato e diseducativo», il parere del deputato dell’Alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli che da anni denuncia ciò che non va nel Napoletano.